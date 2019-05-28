СМИ: Рамос хочет покинуть "Реал" из-за конфликта с Пересом, у него есть два предложения

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос хочет покинуть команду, сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Cope.

Сообщается, что у футболиста конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом, их отношения испорчены. У него есть два предложения от других клубов.

Ранее появилась информация, что испанец может продолжить карьеру в Китае и просит отпустить его бесплатно, расторгнув контракт.

За "Реал" Рамос выступает с 2005 года, куда перешел из "Севильи". Всего в составе испанской команды он провел 606 матчей, в которых забил 84 мяча. Его контракт истекает летом 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллиона евро.

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