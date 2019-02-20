СМИ: Ракитич может перейти в "Интер" за 40 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может стать игроком "Интера", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, стороны продолжают переговоры о трансфере. "Барселона" хочет за него не менее 45 миллионов евро. "Интер" готов заплатить 35 миллионов. Ожидается, что клубы могут сойтись на сумме около 40 миллионов.

Контракт хорвата с "Барселоной" истекает в 2021 год, его зарплата составляет 5,5 миллионов евро "чистыми". "Интер" готов ему предложить контракт как минимум на три года.

30-летний полузащитник в текущем сезоне провел 36 матчей за "Барселону" и забил четыре мяча при шести голевых передачах.

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