СМИ: "ПСЖ" проявляет интерес к Бернарду Силве

Нападающий "Манчестер Сити" Бернарду Силва попал в сферу интересов "ПСЖ", сообщает испанское издание Don Balon.

Сообщается, что руководство клуба так хочет подать сигнал Кильяну Мбаппе и Неймару, что команда будет усиливаться после очередной неудачи в Лиге чемпионов. Португалец в случае перехода сможет получить существенную прибавку в зарплате.

В текущем сезоне 24-летний Бернарду Силва провел 46 матчей за "Манчестер Сити" и забил 12 мячей при 12 голевых передачах. Его контракт действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

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