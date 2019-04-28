"ПСЖ" хочет приобрести в летнее трансферное окно полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича и предлагает за хавбека 60 миллионов фунтов стерлингов, утверждает The Sun. Контракт 29-летнего боснийца с "бьянконери" действует до 30 июня 2023 года.

По информации СМИ, "Ювентус" планирует расстаться с Пьяничем за 86 миллионов фунтов стерлингов.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Пьянич провел 41 матч за "Ювентус", забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.

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