СМИ: "ПСЖ" отказался от покупки Аллана из-за Паредеса

"ПСЖ" отказался от покупки полузащитника "Наполи" Маркеса Аллана. Как утверждает Football Italia, вместо 28-летнего бразильца красно-синие приобретут хавбека "Зенита" Леандро Паредеса.

"ПСЖ" был готов заплатить за Аллана 100 миллионов евро, однако президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис потребовал 120 миллионов евро. Как ранее сообщал "СЭ", Паредес подпишет с красно-синими контракт, рассчитанный на 4,5 года. Сумма трансфера составит 40-45 миллионов евро.

В текущем сезоне Аллан провел 25 матчей за "Наполи" и отметился 2 голевыми передачами. Паредес принял участие в 22 играх в составе "Зенита", забил 4 мячей и отдал 5 голевых пасов.

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