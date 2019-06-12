СМИ: "ПСЖ" намерен приобрести Доннарумму

"ПСЖ" вновь проявляет интерес к вратарю "Милана" Джанлуиджи Доннарумме. Французский клуб отправит официальный запрос после того, как новый спортивный директор Леонардо будет представлен в должности, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Возможная причина трансфера – проблемы "Милана" с ФФП. "Россонери" в минувшем сезоне заняли пятое место в чемпионате Италии и не смогли попасть в Лигу чемпионов. В минувшем сезоне Доннарумма провел 39 матчей за "Милан", в которых пропустил 32 гола.

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