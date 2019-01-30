20:56 | Футбол — Трансферы

СМИ: "ПСЖ" и "Барселона" сразятся за де Лигта

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Защитник "Аякса"  Маттейс де Лигт может покинуть клуб. Как утверждает Mundo Deportivo, на 19-летнего голландца претендуют "ПСЖ" и "Барселона".

Контракт де Лигта с "Аяксом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

Напомним, ранее "Барселона" опередила "ПСЖ" в борьбе за полузащитника "Аякса" Френки де Йонга. Голландец присоединится к сине-гранатовым летом за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне де Лигт провел 32 матча за "Аякс", забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

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