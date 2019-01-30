СМИ: "ПСЖ" и "Барселона" сразятся за де Лигта

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может покинуть клуб. Как утверждает Mundo Deportivo, на 19-летнего голландца претендуют "ПСЖ" и "Барселона".

Контракт де Лигта с "Аяксом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

Напомним, ранее "Барселона" опередила "ПСЖ" в борьбе за полузащитника "Аякса" Френки де Йонга. Голландец присоединится к сине-гранатовым летом за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне де Лигт провел 32 матча за "Аякс", забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Все о трансферах - здесь