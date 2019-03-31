СМИ: "ПСЖ" хочет подписать де Хеа

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает The Sun, на 28-летнего испанца претендует "ПСЖ".

Парижский клуб готов удовлетворить требования де Хеа по заработной плате: футболист требует 350 000 фунтов стерлингов в неделю. Если "МЮ" не сможет предложить испанцу такую зарплату, то он покинет клуб. Его контракт с манкунианцами истекает этим летом. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне де Хеа провел 38 матчей за "МЮ", в которых пропустил 46 голов.

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