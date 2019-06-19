СМИ: "ПСЖ" готов продать Неймара за 300 миллионов евро

"ПСЖ" назвал цену, за которую готов расстаться с бразильским форвардом Неймаром. Она составляет 300 миллионов евро, сообщает Le Parisien.

Предполагается, что в летнее трансферное окно ни один клуб не готов заплатить такие деньги, но трансфер может состояться, если парижане снизят цену благодаря включению в сделку игроков.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова предложить за бразильца 100 миллионов евро, а также как минимум одного из трех своих игроков: Усмана Дембеле, Ивана Ракитича или Самюэля Юмтити.

Неймар был приобретен парижанами у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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