СМИ: "ПСЖ" готов предложить за Доннарумму 50 миллионов евро

По информации Football Italia, "ПСЖ" может предложить "Милану" 50 миллионов евро за голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Если "россонери" не сумеют попасть в Лигу чемпионов, они будут вынуждены продать ряд игроков, чтобы соответствовать правилам финансового fair play.

Также в 20-летнем итальянце заинтересован "Манчестер Юнайтед". Английская команда не попала в Лигу чемпионов и может продать основного вратаря Давида Де Хеа, чтобы сократить расходы на зарплату.

В текущем сезоне Доннарумма провел 43 матча во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов.

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