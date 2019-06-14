СМИ: "ПСЖ" готов платить де Лигту 12 миллионов в год, "Барселона" - только 6 миллионов

"Барселона" проигрывает борьбу за капитана "Аякса" Маттейса де Лигта. Как сообщает AS, каталонский клуб готов платить защитнику 6 миллионов евро в год. В то же время "ПСЖ" предлагает зарплату в два раза больше - 12 миллионов. Помимо парижан, есть еще "Ювентус", предлагающий 10 миллионов.

19-летний де Лигт в минувшем сезоне побил несколько капитанских рекордов в Лиге чемпионов, добравшись с "Аяксом" до полуфинала. В общей сложности он провел 55 матчей и забил 7 голов во всех турнирах и стал чемпионом и обладателем Кубка Голландии.