СМИ: "Порту" продлит контракт с Касильясом

"Порту" собирается продлить контракт с голкипером Икером Касильясом. Как утверждает Marca, соглашение с 37-летним испанцем будет рассчитано еще на один год.

Действующий контракт "Порту" с Касильясом истекает 30 июня 2019 года. Ранее сообщалось, что испанец может продолжить карьеру в одном из клубов MLS.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. В составе португальского клуба он становился чемпионом Португалии, а также выигрывал Суперкубок этой страны.

В текущем сезоне Касильяс провел 34 матча за "Порту".

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