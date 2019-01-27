СМИ: полузащитник "Брайтона" Норманн близок к переходу в "Ростов"

Хавбек "Брайтона" Матиас Норманн близок к переходу в "Ростов". Как утверждает TV2, 22-летний норвежец уже попрощался с партнерами по команде. О переходе полузащитника будет объявлено в ближайшее время.

Норманн перешел в "Брайтон" из норвежского клуба "Буде-Глимт" летом 2017 года. Он ни разу не сыграл за основную команду, а выступал в молодежном первенстве.

В текущем сезоне Норманн провел 11 матчей за молодежную команду "Брайтона" и отметился 1 голевой передачей.

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