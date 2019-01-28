СМИ: Перишич согласовал условия контракта с "Арсеналом"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич договорился с "Арсеналом" об условиях личного контракта, сообщает Libero.

Сообщается, что в случае перехода футболист заработает три миллиона евро "чистыми" до конца нынешнего сезона и 6,5 в год следующие сезоны.

При этом стороны не договорились о трансфере. "Арсенал" хочет взять игрока в аренду с опцией выкупа за 35 миллионов евро. "Интер" настаивает на полном выкупе контракта.

29-летний игрок в текущем сезоне провел 25 матчей за команду и забил три мяча при пяти голевых передачах.

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