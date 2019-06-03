СМИ: "Орлеан" купит у "ПСЖ" 19-летнего защитника

Защитник "ПСЖ" Арно Лузаядио станет игроком "Орлеана", сообщает RMC. Клуб лиги 2 собирается подписать соглашение с футболистом

Сообщается, что стороны согласовали сумму отступных. До этого футболист подписал первый профессиональный контракт с "ПСЖ".

19-летний защитник в прошедшем сезоне за первую команду "ПСЖ" не играл. Он провел пять матчей в Юношеской лиге УЕФА.

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