СМИ: Неймар согласился на пятилетний контракт с "Барселоной"

Нападающий "ПСЖ" Неймар близок к возвращению в "Барселону", утверждает sport.es. По информации СМИ, 27-летний бразилец готов пойти на понижение заработной платы в каталонском клубе. Отмечается, что речь идет о контракте на пять лет.

Неймар зарабатывает в Париже 36,8 миллионов евро за сезон. В "Барселоне" предлагают 24 миллиона.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Неймар написал игрокам каталонцев в WhatsApp, что скоро вернется в команду.

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