СМИ: Неймар попросил "ПСЖ" приобрести Коутинью

Полузащитник "Барселоны" ​Филиппе Коутинью может продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает AS. Лидер парижан Неймар попросил руководство клуба приобрести партнера по сборной Бразилии.

Отмечается, что "Барселона" не против продать игрока, который не может закрепиться в основном составе. Каталонцы рассчитывают получить порядка 100 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему хавбеку со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне Коутинью провел 54 матча за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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