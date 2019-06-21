СМИ: Неймар несчастлив в Париже и считает "ПСЖ" маленьким клубом

Форвард "ПСЖ" Неймар хочет покинуть клуб и вернуться в "Барселону", сообщают испанские СМИ. О причинах такого желания рассказал источник из окружения бразильца.

- Он никогда не был счастлив в Париже, - приводит слова источника Sport.es. - Неймар получал удовольствие в "городе любви" всего несколько недель. Он все время сравнивал "ПСЖ" и "Барселону". Он считает "ПСЖ" маленьким клубом, который только хочет выглядеть большим. В конце первого сезона он в "ПСЖ" он решил, что хочет уйти. Он сказал своему отцу: "Верни меня в "Барсу".

В сезоне-2018/19 27-летний Неймар провел 28 матчей в составе парижского клуба, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Ранее сообщалось, что им также интересуется "Реал".

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