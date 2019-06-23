СМИ: Неймар написал игрокам "Барселоны", что вернется в каталонскую команду

Нападающий "ПСЖ" Неймар близок к переходу в "Барселону", утверждает Sport.es. По информации СМИ, 27-летний бразилец сообщил футболистам каталонского клуба, что вернется в команду.

"Успокойтесь, я вернусь", – написал Неймар игрокам "Барселоны", сообщает Sport.es.

Отмечается, что Неймар состоит в группе мессенджера WhatsApp с форвардами сине-гранатовых Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

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