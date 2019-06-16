СМИ: Недвед рассчитывает вернуть Погба в "Ювентус"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед предпринимает попытки вернуть в команду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Об этом сообщает в своем Твиттере итальянский журналист Николо Шира.

La #Juventus fa sul serio per il ritorno di Paul #Pogba: Pavel #Nedved in pressing sull’amico e suo agente Mino #Raiola per anticipare la concorrenza del #RealMadrid e riportarlo a Torino. Il #ManchesterUnited però non vorrebbe perderlo e alza il muro: servono €150M! #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) 15 июня 2019 г.

Сообщается, что Недвед оказывает давление на агента игрока Мино Райолу, с которым он в дружеских отношениях, чтобы тот помог вернуть француза, несмотря на интерес "Реала". "МЮ" не хочет терять игрока и может отпустить его только за 150 миллионов евро.

26-летний Поль Погба в прошедшем сезоне провел 47 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

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