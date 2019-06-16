СМИ: Недвед проведет переговоры с Райолой по Погба и де Лигту

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед отправился в Монте-Карло, чтобы провести переговоры с известным агентом Мино Райолой, сообщают итальянские СМИ.

Ранее уже сообщалось, что чех хочет убедить агента принять предложение "Ювентуса" по Полю Погба из "Манчестер Юнайтед". По данным Tuttosport, функционер обсудит с Райолой и судьбу защитника "Аякса" Маттейса де Лигта. Ранее была информация, что голландец может отвергнуть предложение "Барселоны" ради перехода в "ПСЖ".

В прошедшем сезоне 19-летний Маттейс де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В составе сборной 19-летний футболист стал финалистом Лиги наций​.

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