СМИ: Навас может продолжить карьеру в "Бенфике"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас может покинуть клуб в межсезонье.

В услугах костариканца заинтересована "Бенфика"​, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Record. По информации португальского издания, "орлы" хотят обсудить детали перехода с "Реалом", чтобы сбить цену на Наваса.

Ранее "Бенфика" вела переговоры с "Барселоной"​ по поводу трансфера вратаря Яспера Силлессена, но каталонский клуб установил ценник за голландца в размере 60 миллионов евро, что снизило интерес лиссабонского клуба.

В сезоне 2018/19 на счету Кейлора Наваса 21 встреча и 21 пропущенный мяч. В семи матчах вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.