СМИ: "Наполи" готов продать Инсинье за 100 миллионов евро

"Наполи" установил цену на нападающего Лоренцо Инсинье, сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, клуб уже не исключает продажу игрока. "Наполи" готов расстаться с ним за компенсацию в сто миллионов евро.

До этого неаполитанский клуб не был готов даже рассматривать предложения по футболисту. Им интересуются "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "ПСЖ".

27-летний итальянец в текущем сезоне провел 33 матча за "Наполи" и забил 12 мячей при семи голевых передачах.

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