СМИ: "МЮ" приобретет у "Тоттенхэма" Ллориса, если де Хеа покинет команду

Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис в летнее трансферное окно может перейти в "Манчестер Юнайтед", утверждает The Sun. По информации СМИ, 32-летний француз присоединится к "красным дьяволам" в том случае, если команду покинет вратарь Давид де Хеа​.

"МЮ" рассматривает вариант с продажей де Хеа. Контракт 28-летнего испанца с "Юнайтед" действует до 30 июня 2020 года. Руководство "красных дьяволов" планирует заработать на трансфере игрока, который через год может покинуть клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Ллорис провел 44 матча за "Тоттенхэм" и пропустил 48 мячей. Портал transfermarkt.de оценивает 32-летнего француза в 30 миллионов евро.

Де Хеа принял участие в 47 встречах за "МЮ" и пропустил 63 гола. Transfermarkt.de оценивает испанца в 70 миллионов евро.

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