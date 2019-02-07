СМИ: "МЮ" претендует на трех защитников

"Манчестер Юнайтед" собирается усилить линию обороны в летнее трансферное окно. Как сообщает Manchester Evening News, "красные дьяволы" претендуют на трех защитников: Милана Шкриньяра ("Интер"), Калиду Кулибали ("Наполи") и Йоахима Андерсена ("Сампдория").

23-летний Шкриньяр оценивается сайтом transfermarkt в 60 миллионов евро, 27-летний Кубибали - в 70 миллионов евро, 22-летний Андерсен - в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Шкриньяр провел 28 матчей за "Интер", Кулибали принял участие в 28 встречах в составе "Наполи" и отметился 2 голевыми передачами, Андерсен сыграл 23 матча за "Сампдорию" и отдал 1 результативный пас.

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