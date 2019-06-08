СМИ: "МЮ" предлагает "Наполи" 95 миллионов евро за Кулибали

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 95 миллионов евро за защитника "Наполи" Калиду Кулибали, утверждает Corriere dello Sport. Итальянцы требуют от "красных дьяволов" не менее 100 миллионов.

По информации СМИ, в контракте Кулибали прописана сумма отступных, которая составляет 150 миллионов евро. Данный пункт соглашения с "Наполи" вступит в силу с лета 2020-го. Контракт 27-летнего сенегальца с командой действует до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Кулибали провел 48 матчей за "Наполи", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 75 миллионов евро.

Все о трансферах – здесь