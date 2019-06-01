СМИ: "МЮ" предлагает 90 миллионов евро за игрока "Бенфики"

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Бенфике" о покупке полузащитника Жоау Фелиша, утверждает Correio da Manha. По информации СМИ, англичане предлагают 90 миллионов евро за 19-летнего португальца.

Отмечается, что "МЮ" может выплатить "Бенфике" около 120 миллионов евро в случае, если определенные цели будут достигнуты. Ранее сообщалось, что "Атлетико" видит в хавбеке замену форварду Антуану Гризманну, который покидает команду летом.

В сезоне-2018/19 Фелиш принял участие в 43 матчах "Бенфики", забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

Малыш на 120 миллионов. Игрок "Бенфики" Жоау Феликс круче Роналду