СМИ: "МЮ" планирует летом потратить на трансферы 200 миллионов фунтов стерлингов

"Манчестер Юнайтед" планирует летом потратить на трансферы 200 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Sun. На покупку футболистов сможет повлиять исполняющий обязанности главного тренера "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.

"Манчестер Юнайтед" пока не определился с кандидатурой рулевого на следующий сезон. Ранее СМИ сообщали, что клуб может как оставить Сульшера, так и пригласить Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм") или Антонио Конте (экс-"Ювентус" и "Челси").

"МЮ" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 48 очков после 25 туров.

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