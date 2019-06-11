СМИ: "МЮ" отказался от предложения "Реала" продать Погба

"Манчестер Юнайтед" ответил отказом на предложение "Реала" провести переговоры о трансфере полузащитника Поля Погба, сообщают испанские СМИ.

По данным AS, главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан попросил приобрести француза. Однако "Реал" получил немедленный ответ, что футболист не продается. Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер рассчитывает на игрока, который занимает важную часть в его планах. Британские СМИ ранее сообщали, что английский клуб готов продать полузащитника за 150 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний Поль Погба провел 47 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

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