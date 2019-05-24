СМИ: "МЮ" может включиться в борьбу за Гризманна

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может перебраться в "Манчестер Юнайтед". Как сообщает The Independent, представители английского клуба контактировали с французом, который заявил о готовности покинуть "Атлетико". Предполагалось, что Гризманн перейдет в "Барселону", однако лидеры каталонской команды выразили негативное отношение к этой возможной сделке.

По данным источника, если "МЮ" продаст кого-то из своих игроков атаки, он попытается купить Гризманна. Выжидательную позицию занял "ПСЖ", который активизируется в попытках купить Гризманна, если "Реалу" удастся переманить из Парижа Кильяна Мбаппе.