СМИ: "МЮ" хочет подписать Ракитича

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Как утверждает Sport.es, каталонский клуб рассчитывает продать 31-летнего хорвата, однако сам игрок намерен уйти только в случае, если "красные дьяволы" предложат ему выгодный контракт.

Transfermarkt оценивает Ракитича в 40 миллионов евро. Его соглашение с каталонским клубом истекает 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне Ракитич провел 54 матча за "Барселону", забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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