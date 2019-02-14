СМИ: "МЮ" хочет подписать четырех игроков летом

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести четырех футболистов в летнее трансферное окно. Как утверждает The Mirror, в сфере интересов "красных дьяволов" оказались защитники Калиду Кулибали ("Наполи"), Люка Эрнандез ("Атлетико"), Никола Миленкович ("Фиорентина"), а также форвард "Ювентуса" Дуглас Коста.

Transfermarkt оценивает 27-летнего Кулибали в 70 миллионов евро, 22-летнего Эрнандеза - в 60 миллионов евро, 21-летнего Миленковича - в 35 миллионов евро, 28-летнего Косту - в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулибали провел 29 матчей за "Наполи", отметившись 2 голевыми передачами, Эрнандез принял участие в 22 встречах в составе "Атлетико" и забил 1 гол, Миленкович провел 22 игры за "Фиорентину", забив 2 гола, Коста принял участие в 24 встречах в составе "Ювентуса" и отметился 1 забитым мячом.

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