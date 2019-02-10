СМИ: "МЮ" готов заплатить "Фулхэму" 50 миллионов фунтов за Сессеньона

Полузащитник "Фулхэма" Райан Сессеньон входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщают британские СМИ.

По данным Daily Express, "МЮ" намерен подписать англичанина летом. Клуб готов заплатить за него 50 миллионов фунтов. У футболиста осталось полтора года по контракту с "Фулхэмом", подписывать новое соглашение он не планирует.

В текущем сезоне 18-летний футболист провел 26 матчей за "Фулхэм" и забил два мяа при пяти голевых передачах.

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