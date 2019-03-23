СМИ: "МЮ" готов предложить 150 миллионов евро за Кулибали

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника "Наполи" Калиду Кулибали. Как утверждает Gazzetta dello Sport, "красные дьяволы" готовы предложить 150 миллионов евро за 27-летнего сенегальца.

На Кулибали также претендуют "Реал", "Барселона" и "Челси". Его контракт с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Кулибали выступает за "Наполи" с 2014 года. В составе неаполитанцев он выигрывал Суперкубок Италии в 2014 году.

В текущем сезоне Кулибали провел 37 матчей за "Наполи" и отметился двумя голевыми передачами.

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