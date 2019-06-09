СМИ: "МЮ" готов доплатить Де Хеа 20 миллионов фунтов за переход в "ПСЖ"

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с голкипером Давидом Де Хеа, сообщают британские СМИ. Ранее сообщалось, что им интересуется "ПСЖ".

Как информирует The Sun, "МЮ" готов продать игрока за 65-70 миллионов фунтов. По данным источника, клуб может дать вратарю 20 миллионов, чтобы он согласился на переход в летнее межсезонье, а не ушел бесплатно через год после окончания его контракта. "ПСЖ" также интересуется Юго Ллорисом из "Тоттенхэма". Ранее команду покинул Джанлуиджи Буффон.

28-летний Давид Де Хеа в прошедшем сезоне провел 47 матчей за "МЮ", в которых пропустил 63 мяча и 10 раз отыграл "на ноль".

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