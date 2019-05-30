СМИ: "МЮ" - фаворит в борьбе за Рабьо

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо, скорее всего, перейдет в "Манчестер Юнайтед" этим летом. Как сообщает Paris United, "красные дьяволы" являются фаворитами в борьбе за 24-летнего француза.

На игрока также претендовал "Бетис", но этот клуб не может удовлетворить финансовые требования Рабьо. Футболист требует зарплату в размере 15 миллионов евро за сезон. Он покинет "ПСЖ" на правах свободного агента, так как его контракт с красно-синими истекает в конце июня.

В минувшем сезоне Рабьо провел 20 матчей за "ПСЖ", в которых забил 2 гола.

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