СМИ: "Монако" выкупит контракт Мартинша у "Атлетико"

"Монако" договорился с "Атлетико" о трансфере нападающего Желсона Мартинша, сообщают французские СМИ.

Футболист принадлежит "Атлетико" и выступает за "Монако" на правах аренды. Как информирует L’Equipe, монегаски выкупят контракт игрока за 30 миллионов евро. Клубы достигли договоренности об условиях перехода.

23-летний португалец в текущем сезоне провел семь матчей в чемпионате Франции в текущем сезоне и забил три мяча при одной голевой передаче. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро. За "Атлетико" он провел 12 матчей и забил один мяч.

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