СМИ: "Милан" может арендовать одного из игроков "Реала"

"Милан" рассматривает возможность аренды игроков "Реала", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, в список потенциальных кандидатов входят полузащитник Дани Себальос и форвард Борха Майораль. Издание Marca включает в этот список и Иско, но его переход выглядит маловероятным.

22-летний Борха Майораль в прошлом сезоне выступал в аренде за "Леванте". В 33 матчах он забил пять мячей и отдал две голевые передачи. 22-летний Себальос в 34 матчах за "Реал" забил три мяча при двух голевых передачах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр