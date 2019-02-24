СМИ: "Милан" хочет приобрести 18-летнего форварда "Ювентуса" Кина

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин вызывает интерес у "Милана", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Calciomercato, "Милан" летом вновь попытается приобрести игрока. "Юве" не планирует с ним расставаться. При этом клуб допускает вариант с арендой, но без права выкупа.

Руководство "Ювентуса" рассчитывает на него в долгосрочный перспективе. Также перспективу в нем видит и "Милан". Россонери пытались приобрести его в летнее трансферное окно.

18-летний форвард в текущем сезоне провел четыре матча за "Ювентус" и забил один мяч.

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