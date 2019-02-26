СМИ: Мертенс может продолжить карьеру в Китае

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может покинуть Италию. Как утверждает Calciomercato, на 31-летнего бельгийца претендуют клубы из чемпионата Китая.

"Наполи" согласен расстаться с Мертенсом за 28 миллионов евро. Игрок готов переехать в Китай: сообщается, что его зарплата, составляющая 4 миллиона евро за сезон, может увеличиться в два раза.

Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года. В составе неаполитанцев он выигрывал Кубок и Суперкубок Италии. В текущем сезоне Мертенс провел 31 матч за "Наполи", забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

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