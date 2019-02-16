СМИ: Мертенс хочет продолжить карьеру в Китае

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может покинуть клуб. Как утверждает Il Mattino, 31-летний бельгиец хочет продолжить карьеру в Китае.

Контракт Мертенса с "Наполи" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Напомним, ранее хавбек "Наполи" Марек Хамшик стал игроком китайского "Далянь Ифан". Неаполитанцы получили 15 миллионов евро за 31-летнего словака.

В текущем сезоне Мертенс провел 28 матчей за "Наполи", забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

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