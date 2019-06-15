СМИ: Манолас согласился перейти в "Наполи"

Защитник "Ромы" Костас Манолас может перейти в "Наполи". Как утверждает Sky Sport Italia, 27-летний грек договорился с неаполитанцами об условиях личного контракта, согласно которым его зарплата составит 3,5 миллиона евро за сезон + бонусы.

Отступные за Маноласа составляют 36 миллионов евро. Однако "Рома" может обменять игрока на форварда "Наполи" Дриса Мертенса. К Маноласу также проявляют интерес "Ювентус" и "Милан", но он хочет поработать под руководством Карло Анчелотти.

В минувшем сезоне Манолас провел 35 матчей за "Рому" и забил 2 гола.

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