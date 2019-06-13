СМИ: "Манчестер Юнайтед" попытается перехватить Гризманна у "Барселоны"

Накануне исполнительный директор "Атлетико" сообщил, что 28-летний форвард команды Антуан Гризманн перейдет в "Барселону". "Манчестер Юнайтед" попробует перехватить игрока, предложив 107 миллионов евро, что станет рекордным предложением для "красных дьяволов", сообщает The Sun. Также во французе заинтересован "ПСЖ".

В контракте француза прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но с 1 июля она сократится до 120 миллионов.

В сезоне-2018/19 Антуан Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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