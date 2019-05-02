Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс, который на правах аренды выступает за "Лестер", может перейти в "Манчестер Юнайтед", утверждает The Sun.

По информации СМИ, "МЮ" нуждается в креативном хавбеке в связи с возможным уходом Поля Погба в "Реал". "Тоттенхэм" также интересуется 21-летним Тилемансом.

Ранее сообщалось, что "Лестер" предложил рекордные 40 миллионов евро за приобретение хавбека.

В текущем сезоне английской премьер-лиги на счету Юри Тилеманса 11 матчей, 3 гола и 5 результативных передач.

Портал transfermarkt.de оценивает бельгийца в 22 миллиона евро.

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