СМИ: "Манчестер Сити" предложил за Канселу 70 миллионов евро

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу может продолжить карьеру в чемпионате Англии. В его услугах заинтересован "Манчестер Сити". По информации Tuttosport, "горожане" предложили за 24-летнего португальца 70 миллионов евро.

Также Канселу интересуется "Манчестер Юнайтед". Контракт игрока действует до 2023 года. Жоау перешел в "Ювентус" из "Валенсии" летом 2018 года за 40 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Канселу провел за "Ювентус" 34 матча, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач, став чемпионом Италии.

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