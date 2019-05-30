СМИ: "Манчестер Сити" отказался продавать Сане в "Баварию"

"Манчестер Сити" отклонил предложение "Баварии" продать нападающего Лероя Сане, сообщают британские СМИ.

По данным The Guardian, "Бавария" предлагала за игрока 80 миллионов евро. "Манчестер Сити" намерен продлить контракт с игроком. Председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге ранее подтвердил интерес к футболисту.

В прошедшем сезоне 23-летний Лерой Сане провел 47 матчей за "Манчестер Сити", забил 16 голов и отдал 18 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

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