СМИ: "Манчестер Сити" нашел замену Фернандинью

"Манчестер Сити" определился со списком игроков на замену 34-летнему полузащитнику Фернандинью. В шорт-листе три кандидата, сообщает Sky Sports.

Приоритетный вариант – 22-летний полузащитник "Атлетико" Родриго Эрнендес. Сумма трансфера оценивается в 70 миллионов евро.

Также "Манчестер Сити" рассматривает кандидатуры 22-летнего Танги Ндомбеле из "Лиона" и 24-летнего Маркоса Льоренте из "Реала".

"Манчестер Сити" надеется не повторить ситуацию прошлого года, когда клуб предварительно договорился с полузащитником "Наполи" Жоржиньо, но он впоследствии перешел в "Челси".

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