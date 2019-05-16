СМИ: "Манчестер Сити" готов заплатить "Атлетико" 70 миллионов евро за Родри

Полузащитник "Атлетико" Родри (Родриго Эрнандес) может стать игроком "Манчестер Сити", сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, ссылаясь на Cadena Cope, агент игрока заявил "Атлетико", что "Сити" готов выплатить требуемые 70 миллионов евро. При этом ранее стало известно, что английский клуб из-за нарушения правил финансового фэйр-плей может быть исключен из Лиги чемпионов.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 46 матчей за "Атлетико", забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Контракт истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

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