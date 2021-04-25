СМИ: Малиновский покинет «Аталанту» ради миланского клуба
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в летнее трансферное окно сменит команду, сообщает Calciomercato 25 апреля.
По данным источника, 27-летний украинец перейдет в «Интер», стороны уже проводят переговоры по трансферу.
В нынешнем сезоне серии А Малиновский провел 30 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 21 миллион евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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