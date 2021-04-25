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СМИ: Малиновский покинет «Аталанту» ради миланского клуба

11:22
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в летнее трансферное окно сменит команду, сообщает Calciomercato 25 апреля.

По данным источника, 27-летний украинец перейдет в «Интер», стороны уже проводят переговоры по трансферу.

В нынешнем сезоне серии А Малиновский провел 30 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 21 миллион евро.

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