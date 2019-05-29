СМИ: Лукаку станет первым трансфером Конте в "Интере"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, скорее всего, перейдет в "Интер" в летнее трансферное окно. Как утверждает ESPN, в приобретении 26-летнего бельгийца лично заинтересован Антонио Конте, который в ближайшее время возглавит "нерадзурри".

Итальянский специалист пытался подписать Лукаку еще во время своей работы в "Челси". Если сделка сорвется, то "Интер" сосредоточит внимание на покупке форварда "Ромы" Эдина Джеко.

Transfermarkt оценивает Лукаку в 85 миллионов евро. Его контракт с "МЮ" рассчитан до 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне Лукаку провел 45 матчей за "МЮ", забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

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СМИ: Конте идет в "Интер" со своим штабом. Но без Карреры